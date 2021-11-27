Посол Александр Мацегора: В Пхеньяне осталась треть дипломатов посольства РФ

Часть сотрудников посольства России в Пхеньяне недавно действительно покинула КНДР, но осталась примерно треть дипломатов, коллектив работоспособен и полностью выполняет все возложенные на него обязанности. Об этом "Российской газете" сообщил посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора, опровергнув появившиеся на днях сообщения в западных СМИ о том, что "остались только два дипломата РФ".

"В настоящий момент в посольстве осталось девять дипломатов, а также свыше двадцати технических сотрудников. Если сравнивать с "докоронавирусным" количеством, то дипломатов теперь треть от состава. Кроме того, остались также 15 членов семей, включая пятерых детей", - сообщил "Российской газете" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, комментируя появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что в посольстве РФ теперь "только два дипломата, включая самого посла". Глава посольства отметил, что оставшиеся в основном - "мужчины, проводившие своих жен и детей на Родину", а коллектив "полностью работоспособный и справляется с возложенными на него обязанностями".

Напомним, что в 24 ноября англоязычное издание NK News, специализирующееся на новостном контенте по КНДР, ссылаясь на "многочисленные информированные источники", сообщило о том, что в ближайшее время посольство РФ в Пхеньяне покинут "десятки сотрудников посольства, после чего в нем останутся лишь два действующих дипломата РФ и неизвестное количество техсостава". Было отмечено, что сам посол РФ Александр Мацегора "вероятно останется в Пхеньяне", а возвращающиеся в Россию выедут на поезде, который проследует через станцию Хасан на российско-северокорейской границе. Также было заявлено, что Пхеньян покинет и посол Палестины в КНДР, который долгое время находился в Стране чучхе.

Эту новость также обсуждали и на брифинге в министерстве объединения Южной Кореи. "В посольстве РФ обычно было более 100 человек, это было достаточно большое посольство, но теперь, насколько нам известно, большинство из них покинули Северную Корею", - заявил сотрудник минобъединения Республики Корея на условиях анонимности, не став, впрочем, уточнять конкретные числа.

Однако затем стало выясняться, что СМИ исказили некоторые факты. Посольство РФ в КНДР подтвердило факт отъезда некоторого количества сотрудников и членов их семей, разместив на своей официальной странице в Facebook видеоролик, где под звуки песни "Прощание славянки" россияне уезжают с пхеньянского вокзала. Потом, согласно информации южнокорейских СМИ, официальный представитель МИД РФ во Владивостоке в интервью информагентству "Спутник" сообщил, что выехали 22 человека - как сами дипломаты, так и члены их семей. Одновременно было подчеркнуто, что сообщения об оставшихся "только двух дипломатах не соответствуют действительности". Теперь посол России в Пхеньяне уточнил общее число оставшихся дипломатов.

Александр Мацегора также отметил, что зачастую многие СМИ прибегают к услугам сомнительных источников информации и публикуют неточные сведения по Северной Корее, что затем широко тиражируется в медиапространстве и создает искаженную картину о ситуации в КНДР.

Напомним, что в начале прошлого года в связи с эпидемией коронавируса КНДР резко ограничила сообщение с внешним миром. В настоящий момент в Северную Корею поставляется лишь ограниченное количество грузов, которые проходят длительный период карантина. Въезд людей же в КНДР вообще прекращен. Все это усложнило общую ситуацию, включая условия для работы находящихся в стране сотрудников представительств других государств. В итоге Северную Корею покинули все западные посольства, представительства международных организаций, существенно сократили количество персонала и действующие посольства. В настоящий момент в столице КНДР функционируют восемь посольств, включая российское. На конец ноября в Пхеньяне продолжают работу шесть послов и два поверенных в делах. Кроме того, в двух посольствах останутся по одному техническому работнику для присмотра за зданиями.