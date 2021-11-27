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27.11.2021 15:58
Рубрика: Общество

Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правительство РФ утвердило порядок определения "границы бедности" и "уровня бедности" на территории России в целом и в регионах по отдельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 ноября, и из него следует, что эти показатели будут рассчитываться заново по РФ каждый квартал и год.

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Так, под границей бедности правительство будет понимать показатель, равный прожиточному минимуму по конкретной социально-демографической группе населения (ребенок, пенсионер, трудоустроенный граждан). Этот показатель также скорректируют на уровень инфляции. В документе указано, что за основу возьмут четвертый квартал 2020 года.

Правительство определяет "базовые границы бедности" как "исходные значения границ бедности, устанавливаемые для дальнейшего ежегодного расчета". Показатель "уровня бедности" будет отражать долю населения (в процентах) с доходами ниже границы бедности. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Как писала ранее "РГ", нововведение состоит в том, что теперь будет учитываться инфляция при оценке уровня бедности. "Граница бедности" будет использоваться только как статистический показатель, в то время как для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Охрана труда Правительство Прожиточный минимум

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