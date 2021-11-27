Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в московской больнице

В московской больнице имени Филатова сегодня провели экскурсию в "красную зону" для антипрививочников. Из-за провокаций и вызывающего поведения гостей ее пришлось завершить досрочно.

Несколько наиболее рьяных противников вакцинации уже в самом начале устроили скандал, демонстративно отказавшись от предложенных им врачами мер эпидбезопасности. К собравшимся вышел главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила", - сказал Вечорко.

Однако к конструктивному общению большинство собравшихся было явно не готово. В итоге врачи были вынуждены попросить их покинуть медучреждение.

Надеть маску и защитный костюм согласились лишь двое. Они не только осмотрели "красную зону" больницы, но и смогли задать вопросы, на которые ответил и главный врач больницы.

"Основная масса пациентов, которая к нам поступает, - это невакцинированные, - рассказал Вечорко. - Еще раз хочу напомнить: вакцинация - это не стопроцентная гарантия, что человек не заболеет, вакцинация снижает степень заболеваемости, вакцинация снижает тяжесть процесса и вакцинация снижает смерть".

После экскурсии двое антипрививочников признали, что их впечатлило отношение медиков к своим обязанностям и их забота о больных.

По словам Вечорко, врачи пытались показать, насколько опасен коронавирус и насколько тяжело может протекать эта болезнь.