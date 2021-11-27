Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву в столице подготовили программу для молодежи

В столице началась познавательная программа, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина порталу mos.ru, она включает 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы. Мероприятия ориентированы преимущественно на молодежную аудиторию, в частности на студентов. Ознакомиться с ней можно на сайте битваподмосквой.рф.

"Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое - всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели - до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время", - рассказала Наталья Сергунина.

В рамках цикла онлайн-лекций "Истории, о которых важно помнить" деятели культуры и искусства расскажут, как проходила битва за Москву и почему она стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны, как поэзия, кино и театр помогали людям пережить те события и где в метро в годы войны находились концертный зал и библиотека.

Серия экскурсий получила название "Они сражались за Москву". Часть из них проведут онлайн по местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музее обороны Москвы. Всего состоится 14 виртуальных экскурсий. Также можно присоединиться к выездным мероприятиям и посетить Музей Калининского фронта, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Калужский городской музей боевой славы, Тульский областной краеведческий музей, музейный комплекс "Зоя" в Московской области и многие другие учреждения очно. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация в столичном приложении для молодежи "Зачетная Москва". Для участия в мероприятиях потребуется QR-код.

Помимо этого, запланирована серия тематических квестов "1941 год. Битва за Москву". Желающие могут пройти онлайн-квесты в социальных сетях и проверить свои знания благодаря тестам по истории в приложении "Зачетная Москва".

На официальной странице сообщества "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте" покажут онлайн-концерт "Большая история". На нем исполнят военно-исторические произведения, в том числе кавер-версии старых песен.

Там же можно будет посмотреть прямую трансляцию соревнований по киберспортивной дисциплине World of Tanks, участники которых поборются за право обладания мемориальным кубком. К работе комментаторов подключатся профессиональные историки. Они расскажут о контрнаступлении Красной армии в битве под Москвой. Финал турнира будет посвящен освобождению Боровска, которое произошло 4 января 1942 года.