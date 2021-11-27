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27.11.2021 11:18

Нововоронежскую АЭС посетил специалист в области безопасности АЭС

24 ноября 2021 года состоялся визит на Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) старшего вице-президента французской компании "Электрисите де Франс" (ЭДФ) Жака Регальдо и директора Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) Василия Аксенова.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Для господина Регальдо это второй визит на российскую АЭС, на которой можно увидеть всю эволюционную линейку технологий реакторов типа ВВЭР: и уже выведенные из эксплуатации энергоблоки №1, №2, №3 (ВВЭР-210, ВВЭР-365, ВВЭР-440), и действующие №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000), а также новые инновационные энергоблоки №6 и №7 поколения "3+" (ВВЭР-1200). Об этом на совещании рассказал главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский. Он отметил сотрудничество Нововоронежской АЭС с французскими атомщиками, которое способствует повышению уровня безопасности и возможности использовать лучшие мировые практики в области атомной энергетики.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В рамках визита на Нововоронежскую АЭС Жак Регальдо посетил инновационный энергоблок №6 - первый в мире энергоблок с новейшими системами безопасности, и комплекс тренажеров Учебно-тренировочного пункта (УТП).

"Я посещал Нововоронежскую АЭС в 2017 году, сразу после того, как ввели в эксплуатацию энергоблок №6. Рад, что имею возможность снова побывать на НВ АЭС, когда здесь эксплуатируются уже два инновационных энергоблока и убедиться в их стабильной работе. Я понимаю важность Нововоронежской АЭС, как головной станции, и ее значимость в развитии ядерно-энергетической отрасли.", - отметил Жак Регальдо.

Гостю показали современные культурно-спортивные объекты города Нововоронежа, построенные за последние годы при поддержке Госкорпорации "Росатом" и правительства Воронежской области.

Справка

"Электрисите де Франс" (ЭДФ) - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции, которой принадлежат атомные и гидроэлектростанции, обеспечивающие выработку 95% электроэнергии без выбросов СО2. ЭДФ занимает первое место в Европе по производству электроэнергии.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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