Нововоронежскую АЭС посетил специалист в области безопасности АЭС

Для господина Регальдо это второй визит на российскую АЭС, на которой можно увидеть всю эволюционную линейку технологий реакторов типа ВВЭР: и уже выведенные из эксплуатации энергоблоки №1, №2, №3 (ВВЭР-210, ВВЭР-365, ВВЭР-440), и действующие №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000), а также новые инновационные энергоблоки №6 и №7 поколения "3+" (ВВЭР-1200). Об этом на совещании рассказал главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский. Он отметил сотрудничество Нововоронежской АЭС с французскими атомщиками, которое способствует повышению уровня безопасности и возможности использовать лучшие мировые практики в области атомной энергетики.
В рамках визита на Нововоронежскую АЭС Жак Регальдо посетил инновационный энергоблок №6 - первый в мире энергоблок с новейшими системами безопасности, и комплекс тренажеров Учебно-тренировочного пункта (УТП).
"Я посещал Нововоронежскую АЭС в 2017 году, сразу после того, как ввели в эксплуатацию энергоблок №6. Рад, что имею возможность снова побывать на НВ АЭС, когда здесь эксплуатируются уже два инновационных энергоблока и убедиться в их стабильной работе. Я понимаю важность Нововоронежской АЭС, как головной станции, и ее значимость в развитии ядерно-энергетической отрасли.", - отметил Жак Регальдо.
Гостю показали современные культурно-спортивные объекты города Нововоронежа, построенные за последние годы при поддержке Госкорпорации "Росатом" и правительства Воронежской области.
Справка
"Электрисите де Франс" (ЭДФ) - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции, которой принадлежат атомные и гидроэлектростанции, обеспечивающие выработку 95% электроэнергии без выбросов СО2. ЭДФ занимает первое место в Европе по производству электроэнергии.