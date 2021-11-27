Нововоронежскую АЭС посетил специалист в области безопасности АЭС

24 ноября 2021 года состоялся визит на Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) старшего вице-президента французской компании "Электрисите де Франс" (ЭДФ) Жака Регальдо и директора Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) Василия Аксенова.

Для господина Регальдо это второй визит на российскую АЭС, на которой можно увидеть всю эволюционную линейку технологий реакторов типа ВВЭР: и уже выведенные из эксплуатации энергоблоки №1, №2, №3 (ВВЭР-210, ВВЭР-365, ВВЭР-440), и действующие №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000), а также новые инновационные энергоблоки №6 и №7 поколения "3+" (ВВЭР-1200). Об этом на совещании рассказал главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский. Он отметил сотрудничество Нововоронежской АЭС с французскими атомщиками, которое способствует повышению уровня безопасности и возможности использовать лучшие мировые практики в области атомной энергетики.

В рамках визита на Нововоронежскую АЭС Жак Регальдо посетил инновационный энергоблок №6 - первый в мире энергоблок с новейшими системами безопасности, и комплекс тренажеров Учебно-тренировочного пункта (УТП).

"Я посещал Нововоронежскую АЭС в 2017 году, сразу после того, как ввели в эксплуатацию энергоблок №6. Рад, что имею возможность снова побывать на НВ АЭС, когда здесь эксплуатируются уже два инновационных энергоблока и убедиться в их стабильной работе. Я понимаю важность Нововоронежской АЭС, как головной станции, и ее значимость в развитии ядерно-энергетической отрасли.", - отметил Жак Регальдо.

Гостю показали современные культурно-спортивные объекты города Нововоронежа, построенные за последние годы при поддержке Госкорпорации "Росатом" и правительства Воронежской области.

Справка

"Электрисите де Франс" (ЭДФ) - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции, которой принадлежат атомные и гидроэлектростанции, обеспечивающие выработку 95% электроэнергии без выбросов СО2. ЭДФ занимает первое место в Европе по производству электроэнергии.