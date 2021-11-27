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27.11.2021 17:29
Рубрика: Культура

Новый посол Италии открыл в Москве Неделю итальянской кухни

Текст: Ариадна Рокоссовская
В Москве прошли мероприятия в рамках международной Недели итальянской кухни. Новый посол Италии в России Джорджо Стараче сообщил "РГ", что, несмотря на то, что он в нашей стране сравнительно недавно, он успел заметить, что итальянская кухня здесь находится на столь же высоком уровне, как и на его родине.

В Московском фудмолле "Депо.Москва" 27 ноября состоялся День Италии - гастрономический праздник в честь итальянских кулинарных традиций. Он проходит в рамках Недели итальянской кухни в мире - ежегодного международного мероприятия, которое МИД Италии организовывает с целью продвижения итальянской эногастрономии. Неудивительно, что московский праздник открывал посол этой страны в Москве Джорджо Стараче. В своем выступлении перед любителями итальянской еды он отметил, что нынешнее мероприятие посвящено теме "Традиции и перспективы итальянской кухни: важность и популяризация осознанного потребления в сфере продуктов питания".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Организаторы мероприятия подчеркивали: "В центре внимания множества мероприятий, проводимых в Москве, стоят не только качество продуктов и уникальное разнообразие итальянской эногастрономии, но и высокая ценность и влияние на здоровый образ жизни средиземноморской диеты, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также стремление ограничить воздействие негативного влияния на окружающую среду и сформировать здоровое и сбалансированное питание". Об этом говорил в своей речи и Джорджо Стараче.

Позже посол рассказал корреспонденту "РГ": "Мне удалось посетить несколько разных итальянских ресторанов в Москве, и я могу сказать, что здесь кухня Италии представлена на очень высоком уровне. Мне кажется, что она ничем не отличается от итальянской кухни у меня на родине. Сегодня утром по телеканалу "Москва 24" показывали программу, посвященную Неделе итальянской кухни, для которой я посещал итальянские рестораны в столице России, разговаривал с шеф-поварами о рецептах, о традициях и об Италии".

Сразу после дипломата на сцену поднялся повар одного из наиболее известных итальянских ресторанов столицы - он провел мастер-класс по изготовлению пиццы. В День Италии у любителей итальянской кухни была возможность дегустировать блюда, приготовленные поварами ресторанов гастроквартала, и, конечно, научиться их готовить. Были раскрыты фирменные секреты по приготовлению классических блюд: пиццы, пасты, итальянских брускет и десерта "тирамису".

В тот же день в "Депо. Москва" открылась экспозиция детских рисунков I colori per la pace ("Краски мира", - итал.), организованная детским журналом Piccolo и представителями ЮНЕСКО. Тема экспозиции - "Мир во всем мире". Экспозиция является частью международного проекта, посвященного идее мира через культурный обмен, воплощенной руками детей со всего мира. За 7 лет существования проекта собрано более 18 000 работ детей из детских садов и начальных классов общеобразовательных школ из 126 стран. А на сцене у главного входа звучала итальянская опера в исполнении российских музыкантов.

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