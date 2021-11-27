Новости

Диетолог назвала отличие маслин от оливок 11:57
Прокуратура начала проверку после пожара и взрывов на заводе в Дзержинске 11:54
Александр Гинцбург рассказал, как действует вакцина в виде спрея 11:53
Эпидемиолог: Циркуляция "африканского" штамма пока не понятна 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 3430 новых случаев COVID-19 11:37
Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко объявил об уходе со своего поста 11:35
Директор шахты "Листвяжная" арестован на два месяца 11:26
Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ 11:09
Число пострадавших на шахте горноспасателей выросло до 15 10:33
ФАС проконтролирует изменение цен на электроэнергию 10:24
Суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о взрыве на "Листвяжной" 10:22
Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву в столице подготовили программу для молодежи 10:01
Стало известно, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке 09:53
Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал первую ничейную партию матча 09:05
В штате Нью-Йорк из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение 08:55
Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию" 08:40
В крупном ДТП с участием автобуса в Мексике погибли 19 человек 08:25
Набравший четыре очка Капризов обновил рекорд "Миннесоты" 08:17
Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Флориду" 07:50
В Хабаровском крае спасатели нашли пропавших рыбаков 07:45
ЕС запретил российской авиакомпании летать над Европой 07:40
Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ 07:35
Эксперт Марина Строгая предупредила о подорожании картофеля 07:13
Гинцбург рассказал о самочувствии привитых назальной вакциной детей 06:31
В Хабаровске обсудили развитие научно-образовательной сферы в ДФО 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
27.11.2021 11:37
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3430 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 3430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 918 человек. На ИВЛ находятся 585 человек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
За сутки в России подтверждено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 5116 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 760 697. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
Захарова назвала чудовищным высказывание Зеленского о "не людях"
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
ВОЗ: Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса из ЮАР
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"