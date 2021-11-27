Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ

В последнюю пятницу ноября на ВДНХ отмечали начало зимнего сезона и открытие самого большого катка столицы. Термометр в этот день показывал устойчивый плюс, но каток собрал свой первый в сезоне аншлаг. Среди гостей выставки были и корреспонденты "РГ", опробовавшие коньки и лед.

От главного входа на выставку видно зарево разнообразных огней. И это не удивительно, темой этого года стала "Сказочная зима", а в новогодний декор пошли более миллиона лампочек. Большая часть из них горит на катке, расположившемся, как и в прошлые годы, на Главной алле выставки. Здесь и переливающийся светодиодами мост "Северное сияние", и таинственно мерцающие под ним красные и зеленые огни цветочного поля. Необычные световые инсталляции возле фонтанов "Каменный цветок" и "Дружбы народов". Толщу льда изнутри подсвечивают тысячи вмонтированных ламп. А сам лед освещают мощные прожекторы.

Попасть на каток можно через пункты проката, купив билет онлайн. Сразу отметим, что многие коньки в прокате новые: уже заменили около 30 процентов, еще 10 процентов заменят за сезон. Мне попались и вовсе коньки с биркой производителя. В придачу к ним дали и одноразовые гигиенические носки. Пока обувалась, начался дождь. Но, несмотря на теплую погоду, лед выдержал. Поддерживают "рабочее состояние" 20,5 тысячи квадратных метров покрытия 11 холодильных установок. Их мощность регулируют: чем теплее на улице (но не выше +10), тем мощнее работают рефрижераторы.

К запланированному часу открытия больше всего на катке было журналистов, персонала и задействованных в праздновании актеров. "Вспоминая аншлаги прошлых лет, у нас специально не было дополнительной рекламы в этом году", - поделился с "РГ" пресс-секретарь ВДНХ Александр Жестов.

В 17:00 одновременно на нескольких площадках началось действие. От главного входа выставки в сторону катка протянулось карнавальное шествие с ангелами, жар-птицами, волшебниками. Возле первого павильона включились прожекторы и началось яркое шоу с множеством спецэффектов на тему космической сказки. На льду возле фонтана "Дружбы народов" зазвучала музыка Петра Чайковского, и начался спектакль "Щелкунчик", причем тулупы, аксели и лутцы чередовались с цирковыми номерами. Был здесь и хоровод фигуристов на моноциклах, жонглирование на коньках, фокусы. Чуть позже гостям показали спектакль - "Снежная королева" с элементами живой музыки и цирковыми трюками. Здесь актеры дружно скакали на коньках через гигантскую скакалку, крутили обручи, металлические кубы, ходили колесом, плясали с саблями под музыку Арама Хачатуряна. В перерывах между спектаклями гостей на льду развлекали сказочной гимнастикой и фотосессиями.

Чем больше было времени на часах, тем плотнее становилось возле развлекательных площадок и на льду. "Мы просто вышли вечером погулять, а тут такая феерия, - делится впечатлениями жительница с улицы Бориса Галушкина Таисия Мкртчян. - Посмотрели с моста, но впечатления не те. Пришлось тут же купить онлайн билет, теперь катаемся".

"А мы с друзьями специально приехали на открытие катка, не прогадали - даже ждать не пришлось, - рассказывает "РГ" студентка МГСУ Екатерина Филлипова, расположившаяся с друзьями на трибунах детского катка. - Больше всего понравился чистый, ровный лед".

Ближе к 21:00, то есть за два часа до закрытия катка, на площадках вовсю гремела музыка и шли представления. А возле входов на прокат даже образовались очереди. Те, кто не смог воочию увидеть представления, могут восполнить пробел, как обещают организаторы, на эту зиму запланирована большая культурная и спортивная программа. Например, откроется Клуб ВДНХ по фигурному катанию, он будет работать по субботам и воскресеньям с 10:30. Всю зиму фигуристов ждут экскурсии об архитектуре павильонов. Запланированы праздники в честь хоккея, Нового года и Рождества и другие.

Среди главных новинок сезона - введение комбо-билетов. Они позволяют совместить катание на льду с посещением выставок и музеев, ну или тюбинговой горки. Еще один новый сервис - абонемент и билеты с открытой датой, то есть всегда будет место на льду, какой бы аншлаг не был около прокатных точек. Приятным бонусом станет "замороженная с прошлого года" цена билетов: минимальный - 150 рублей, прокат коньков - 300 рублей. Сохранятся льготы для большой категории граждан, а для пенсионеров - бесплатные утренние катания по вторникам.

Напомним, что каток открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням можно приходить на час раньше. Закроется ледовая площадка не ранее 27 февраля 2022 года.