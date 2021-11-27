В Москву идет резкое похолодание

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, довольно тепло в столичном регионе будет только в последние дни ноября, в понедельник и вторник. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов.

Однако уже в ночь на среду температура опустится до минус 1-6 градусов. Днем тоже будет морозно - до минус 4. Самым холодным днем на предстоящей неделе должен стать четверг: ночью - до минус 7, днем - до минус 3.