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27.11.2021 14:46
Рубрика: Общество

В Подмосковье мужчина стал звездой, сделав коляски для животных-инвалидов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель подмосковного Серпухова Сергей Трынкин стал звездой интернета благодаря волонтерской помощи животным. Народный умелец бесплатно делает коляски для животных, потерявших возможность передвигаться.

Фото: iStock
В России появился онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

Сергей Трынкин решил заняться изготовлением таких приспособлений несколько месяцев назад. Инвалидные коляски позволяют животным, потерявшим свободу передвижения, вновь встать на ноги. Коляски поддерживают задние лапы, животное может перемещаться на колесах. Как рассказывает житель Серпухова, все средства реабилитации изготавливаются бесплатно.

О хобби Сергея узнали на телевидении, о его необычном увлечении написали популярные Telegram-каналы. Сообщается, что житель Подмосковья смог дать вторую жизнь трем собакам и одной кошке.

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