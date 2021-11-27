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27.11.2021 11:30

Во Владимире вручили Всероссийскую правовую премию имени Сперанского

На площадке музейного центра "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоялась церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского. В этом году высокой общественной награды удостоены председатель ЦИК России Элла Памфилова и заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В торжественном мероприятии приняли участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, председатель Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сенаторы Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин, депутаты Госдумы Алексей Говырин и Владимир Сипягин, заместитель председателя Заксобрания, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин, руководители областных управлений федеральных ведомств, представители юридического сообщества и общественных объединений региона.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Каждому из нас уготовано оставить свой след в истории, но есть люди, наследие которых настолько огромное, что его невозможно оценить сиюминутно, его можно изучать столетиями, черпать новое даже в современной действительности, - отметил Александр Авдеев. - Михаил Сперанский - выдающийся реформатор, законотворец, внесший неоценимый вклад в становление нашего государства, развитие отечественного права, юридического образования и науки. Искренне благодарю Ассоциацию юристов России за сохранение и преумножение этого наследия, за учреждение премии его имени и создание музея на его малой родине - в селе Черкутино Собинского района. Администрация области обязательно продолжит оказывать содействие в сохранении памяти о нашем гениальном земляке.

В свою очередь, Павел Крашенинников напомнил, что в следующем году будет отмечаться 250-летие со дня рождения Михаила Сперанского, и церемонией вручения премии, по его мнению, открывается череда ярких юбилейных мероприятий.

- Очень рад продолжать традицию вручения премии Сперанского на святой Владимирской земле. С этим именем мы встретим День юриста и День Конституции. Мы отдаем дань памяти этому великому сыну России и еще раз напоминаем молодежи о богатой истории нашей страны, - сказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Эта премия - для меня большая честь и заслуга огромного количества людей, с которыми мне довелось трудиться над совершенствованием законодательства Российской Федерации и, что крайне важно, его правильным применением. Ведь как завещал Сперанский, законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных, - подчеркнул лауреат премии 2021 года, заместитель председателя СК РФ Александр Федоров.

Почетной грамотой Ассоциации юристов России награждены директор компании "Заповедник" Павел Павлов и заведующая музейно-выставочным залом Черкутинского дома культуры Инна Щегорцева - за создание музейно-выставочного зала имени Михаила Сперанского в селе Черкутино Собинского района. Кроме того, именные разовые стипендии регионального отделения Ассоциации юристов России вручены ряду студентов высших юридических и духовных учебных заведений Владимирской области за отличные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни вузов

Справка "РГ"

Всероссийская правовая премия имени Михаила Сперанского учреждена в 2011 году по инициативе владимирского отделения Ассоциации юристов России в память о выдающемся государственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии. Премия является признанием особых заслуг лауреатов в развитии российского законодательства. Ежегодно она присуждается отдельным ученым-правоведам или коллективам соискателей. В разные годы лауреатами премии становились Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Татьяна Москалькова и другие известные государственные деятели.

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