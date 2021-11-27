В Хабаровске обсудили развитие научно-образовательной сферы в ДФО

В Хабаровске завершилась двухдневная стратегическая сессия "Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке", организованная Минобрнауки РФ.

В мероприятии участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы двух дальневосточных регионов, представители органов власти субъектов ДФО и ректоры всех дальневосточных вузов. Они обсудили роль и место науки и высшей школы в развитии макрорегиона и его отдельно взятых субъектов, а также меры по снижению оттока населения - прежде всего молодежи - с Дальнего Востока.

- На Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поручил сделать науку и образование одними из драйверов развития Дальнего Востока. Необходимо создать условия, чтобы выпускники школ могли получать качественное образование здесь. Ну а высший пилотаж - если бы сюда приезжали из других регионов, чтобы получить образование, а в дальнейшем жить и работать, - отметил Валерий Фальков

По словам министра, универсального решения для этих задач нет. Программу развития вузов, которая сделает их интересными для молодежи, нужно составлять с учетом особенностей каждого региона ДФО. Тогда выпускники школ перестанут уезжать в центральные города России для получения высшего образования.

Стратегическая сессия шла в формате диалога. Дальневосточные ректоры говорили о проблемах развития высшей школы в макрорегионе, а их коллеги из столичных вузов делились опытом реализации и внедрения крупных образовательных проектов, читали лекции, руководили работой проектных групп.

Основные темы обсуждений касались усиления конкурентоспособности университетов в ДФО, трудоустройства выпускников, доступности качественного высшего образования, развития кадрового потенциала и инфраструктуры вузов. Шла речь о развитии системы подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики макрорегиона, кадровом обеспечении региональных программ развития, построении взаимодействия между университетами и предприятиями.

- Без сомнения, стратегическая сессия будет иметь важнейшее значение для определения дальнейших треков развития университетов, расположенных на территории Дальнего Востока. Проектные группы в ходе обсуждений сформулировали предложения, на базе которых будет выстраиваться система взаимодействия университетов Дальнего Востока, развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности, - отметил ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

Дарья Козлова, первый проректор ИТМО и модератор одной из рабочих групп, уверена, что такие мероприятия очень важны для развития всей системы высшего образования России. Можно подумать, что идет поиск ответов только на вызовы, стоящие перед вузами ДФО, но на самом деле это вызовы всего высшего образования в Российской Федерации.

По мнению главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, качество высшего образования предопределяет социально-экономическую динамику региона на десятилетия вперед. Нужны нестандартные пути модернизации системы высшего образования, которые выведут дальневосточные вузы на новую траекторию, сделают их мощным фундаментом сильной экономики, которая создается на Дальнем Востоке.

Власти Хабаровского края полагают, что перспективной точкой роста для региона станет проект по созданию межвузовского кампуса в Хабаровске. Там будет создана образовательно-научная экосистема, которая станет стартовой площадкой для новых идей и инициатив молодежи.

- Благодаря реализации этого по-настоящему уникального проекта мы сделаем серьезный шаг вперед для удержания и привлечения молодежи, в том числе иностранных студентов и ученых, в первую очередь, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отечественного научного сообщества и бизнеса, - уверен губернатор края Михаил Дегтярев.

Одновременно с кампусом в крае появится технопарк "Амур" с креативным кластером, IT-парком и высокотехнологичным обрабатывающим производством. Строительство парка начнется в 2022-м и рассчитано на два года.

- Удаленность от федерального центра диктует дальневосточным вузам особые условия. Важно учесть возможности каждого и при необходимости оказывать комплексную, а в некоторых случаях точечную поддержку. Очень важно, чтобы подобные стратегические сессии проводились регулярно. Республика Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет готовы провести следующее обсуждение вопросов реализации поддержки вузов ДФО, - заявил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

Минобрнауки России намерено регулярно проводить стратегические сессии в регионах Дальнего Востока.