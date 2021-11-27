В Якутии стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур

Две экспозиции ледовых и снежных скульптур международного конкурса "Бриллианты Якутии" - "Мировое кино" и "100-летие Республики" - представлены в Якутске, сообщается на официальном портале Республики. Тем самым дан старт фестивалю "Зима начинается с Якутии".

В традиционном зимнем конкурсе, кроме якутских художников, участие принимают гости из разных городов России, а также художники из Канады, КНР, Монголии, Франции, Голландии, Беларуси, Украины. Среди них - профессиональные и самодеятельные художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели вузов, колледжей, училищ.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, благодаря фестивалю "Зима начинается с Якутии", составной частью которого является конкурс "Бриллианты Якутии", ежегодно столица республики украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами.