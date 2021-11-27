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27.11.2021 04:50
Рубрика: Происшествия

В Приморье супружеская пара похитила ранее принадлежавший ей автомобиль

Текст: Ольга Журман

Заявление о похищении припаркованного во дворе дома автомобиля поступило в МВД Уссурийска. По записям камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник проник в салон автомобиля, припаркованного на улице Ленина, при помощи подбора ключа, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Фото: Полиция Иркутской области. МВД/vk.com
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления жителей Дальнереченска. Как выяснилось, 25-летний ранее судимый подозреваемый и его 29-летняя сожительница заключили с заявителем сделку по обмену автомобилями. В августе произошел обмен, а когда будущие похитители попытались поставить теперь уже принадлежащее им авто на учет, то из-за ранее произведенной замены номерных агрегатов оформить в установленном порядке автомобиль не представлялось возможным, а бывший владелец машины игнорировал телефонные звонки.

Тогда супруги решили восстановить документы на ранее принадлежавший им автомобиль и с помощью второго комплекта ключей его. В совершении преступления они сознались.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). С супружеской пары взята подписка о невыезде. Похищенный автомобиль возвращен заявителю.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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