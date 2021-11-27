Военные ликвидируют последствия снегопада в Еврейской автономной области

В субботу пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что сводные отряды ВВО оказывают помощь населению в ликвидации последствий обильного снегопада в Еврейской автономной области.

По обращению администрации губернатора региона, для выполнения снежных заносов и наледей в городе Биробиджан и Ленинском районе ЕАО, в одном из мотострелковых соединений округа временно сформировали четыре специальных подразделения. Туда вошли более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц различной техники, в том числе 17 инженерных машин.

Расчет одной из них - ИМР уже расчистил от снега дорогу регионального значения на участке Преображеновка - Венцелево. А экипажи двухзвенных вездеходов "Алеут" военные использовали для доставки аварийных команд электриков на места аварий и порывов линий электропередач.

"В штабе Восточного военного округа создана оперативная группа по контролю и координации действий сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе ВВО.