После возгорания на заводе в Дзержинске завели дело

В Нижегородской области после взрывов и возгорания на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело. В региональном СК сообщили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Сейчас возгорание в цехе по производству октогена ликвидировано. На месте ЧП работают сотрудники 1 отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты. Развернут оперативный штаб для выяснения причин случившегося. Проверку ведет и прокуратура.

Одна из пострадавших доставлена в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. У нее термический ожог лица, туловища и конечностей. Состояние средней степени тяжести. Проводится необходимое лечение.

Ситуация находится на особом контроле регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты начали лабораторные исследования воздуха в районе жилой застройки, расположенной около завода имени Свердлова, заявили в пресс-службе управления.

В ближайшее время на заводе ждут оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с врио Министра МЧС России Александром Чуприяном.