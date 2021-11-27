В МЧС уточнили площадь пожара на заводе в Дзержинске

Стала известна точная площадь возгорания на заводе Свердлова в Дзержинске, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Там заявили, что речь идет о 55 квадратных метрах. Ранее говорилось о площади в 900 квадратов. Как пояснили спасатели, первоначальная информация оказалась ошибочной из-за плотного задымления, но после ликвидации открытого горения данные скорректировали.

Взрывы и пожар на территории цеха по производству октогена произошли в субботу утром. Пострадали два человека. Один из них сейчас находится ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ.

Сегодня на месте ЧП работали следователи регионального СК, криминалисты, специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха. Комиссию по расследованию причин взрывов сформирует и Волжско-Окское управление Ростехнадзора Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Прилет оперативной группы центрального аппарата МЧС с врио главы ведомства Александром Чуприяном на завод боеприпасов отменили после стабилизации обстановки.