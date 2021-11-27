В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали о состоянии двух сотрудников предприятия в Дзержинске, пострадавших при взрыве в цехе по производству октогена. По данным ведомства, рабочие получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся в местной больнице, их жизням ничего не угрожает.

По данным пресс-службы ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" на месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

На данный момент производится тушение пожара на площади 900 кв.м. Работники предприятия выведены в безопасное место. В ликвидации последствий ЧП задействованы 87 человек и 24 ед. техники, от МЧС России - 56 человек и 14 единиц техники.

Так же стало известно, что сейчас в Дзержинск самолетом направляется оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио Министра МЧС России Александром Чуприяном.