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27.11.2021 12:44
Рубрика: Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Текст: Оксана Ильина

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали о состоянии двух сотрудников предприятия в Дзержинске, пострадавших при взрыве в цехе по производству октогена. По данным ведомства, рабочие получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся в местной больнице, их жизням ничего не угрожает.

Фото: vk.com/pndzer
Прокуратура начала проверку после пожара и взрывов на заводе в Дзержинске

По данным пресс-службы ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" на месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

На данный момент производится тушение пожара на площади 900 кв.м. Работники предприятия выведены в безопасное место. В ликвидации последствий ЧП задействованы 87 человек и 24 ед. техники, от МЧС России - 56 человек и 14 единиц техники.

Так же стало известно, что сейчас в Дзержинск самолетом направляется оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио Министра МЧС России Александром Чуприяном.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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