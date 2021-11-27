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27.11.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов

Текст: Оксана Ильина

Завод имени Свердлова в Дзержинске снова работает. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Олег Корпатенков.

Фото: vk.com/pndzer
В МЧС уточнили площадь пожара на заводе в Дзержинске

"На момент взрыва были остановлены все технологические цепочки. Но сейчас завод работает в обычном режиме", - процитировали Корпатенкова РИА новости.

Замдиректора уточнил, что хлопок и пожар произошли в цехе по производству взрывчатых материалов, где присутствовал и ацетон. Причина инцидента, по словам Корпатенкова, пока непонятна, поскольку работы проводились согласно регламенту.

Он также добавил, что понять степень разрушения сейчас невозможно, потому что здание проливается водой. Информация об ущербе появится завтра.

В администрации Дзержинска сообщили, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

Авария на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" города Дзержинска случилась в субботу 27 ноября в 09.52. В здании цеха по производству октогена, произошли четыре взрыва, начался пожар, последствия которого полностью ликвидировали в 13.57.

Региональный следственный комитет завел уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

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