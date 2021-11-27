Число пострадавших на шахте горноспасателей выросло до 15

Пять горноспасателей погибли и пятнадцать пострадали при проведении поисково-спасательной операции на кузбасской шахте "Листвяжная", где утром 25 ноября погиб 51 человек. Уточненные данные сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей, передает "Интерфакс".

По его словам, 15 горноспасателей, отравившихся окисью углерода, находятся в больнице. Всего на маршруте поиска пропавших шахтеров находились 32 человека.

Александр Апальков отметил, что концентрация окиси углерода, вызывающей моментальное отравление, "была запредельной". Что касается спасенного врача-горноспасателя Александра Заковряшина, то он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить, добавил Апальков.