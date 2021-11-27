Цивилев: Тела погибших на "Листвяжной" подтверждают версию о взрыве

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, состояние поднятых на поверхность тел погибших в шахте "Листвяжная" свидетельствует об ударной волне, но не позволяет судить о мощности взрыва.

"Тем более что тела, которые мы подняли, были на входе в шахту, а взрыв был далеко и глубоко", - отметил глава региона. Он добавил, что на участке шахты, где произошел взрыв, "все так исковеркано", что пройти там может только специально подготовленный человек, сообщает РИА Новости.

Причины трагедии, в частности, наличие нарушений и виновных в этих нарушениях, установит Следственный комитет, который изучает обстоятельства происшедшего. Все интересующие следствие материалы изъяты. "Нам важно, чтобы это больше не повторялось", - подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор напомнил, что не имеет права комментировать работу следствия. При этом он не исключает, что катастрофа связана с человеческим фактором, имея в виду возможное превышение уровня метана, которое осталось без должного внимания руководства шахты и контролирующих органов.

По последним данным, в результате взрыва на "Листвяжной" 25 ноября погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.

В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Сегодня в Центральном районном суде Кемерово начались заседания по делу о гибели людей в результате ЧП. Четверо из пяти фигурантов взяты под арест на два месяца.