Директор шахты "Листвяжная" арестован на два месяца

Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте до 26 января директора кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Махракова, обвиняемого в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, в результате которого погиб 51 человек, передает ТАСС.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Следственный комитет ходатайствовал о его аресте, поскольку, находясь на свободе, Сергей Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрыться от правосудия, заявил представитель СК.

Прокурор ходатайство следствия поддержал. Сам Сергей Махраков заявил, что не собирается бежать из страны и просил о домашнем аресте.

Не признал свою вину и заместитель директора шахты Андрей Молостов. Следователь ходатайствовал об его аресте, утверждая, что тот ранее приобрел билеты за рубеж. Обвиняемый в ответ на это пояснил, что собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей и должен был вернуться 17 декабря. По словам Молостова, бежать из России он не собирался. Прокурор на заседании суда поддержал ходатайство следователя.