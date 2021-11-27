Для туристов введут правила поведения в заповедных и сакральных местах

Какие проблемы мешают развиваться внутреннему туризму в нашей стране, на круглом столе в редакции "Российской газеты" рассказали руководители отделений Российского географического общества в регионах Сибирского федерального округа.

Об Алтае говорил доцент кафедры географии и природопользования Горно-Алтайского государственного университета Александр Минаев. По его словам, одна из "болевых точек" - неразвитость рекреационной инфраструктуры в южных районах республики - Улаганском и Кош-Агачском. Сюда с 2010 года хлынул поток неорганизованных туристов, узнавших об уникальных природных, исторических и культурных памятниках, расположенных на этой территории.

Вторая проблема - низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. Достаточно хорошее состояние дорожного полотна у автодороги федерального значения Чуйский тракт. На нее приходится всего 9 процентов автодорог республики. Среди региональных трасс протяженностью три тысячи километров дороги третьей категории занимают 7 процентов, четвертой и пятой - 72. Есть еще грунтовые дороги - 21 процент. Из 2400 километров местных автодорог три четверти не отвечают нормативным требованиям.

Третья проблема, сдерживающая развитие туризма - отсутствие кольцевых маршрутов. По мнению Александра Минаева, можно организовать два таких маршрута, в том числе возродить "Золотое кольцо Алтая", существовавшее в советское время. Оно объединит комбинированные пешие, автомобильные и водные маршруты, включающие перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро.

"Если будет решена проблема с улучшением качества дорожного полотна, то появится еще одно великолепнейшее кольцо, которое приведет к увеличению потока туристов в этом регионе", - отметил Минаев. Второй кольцевой маршрут может возникнуть при продолжении участка дороги Усть-Кокса-Тюнгур до Инегеня-Ини.

Четвертая проблема - сложности с международной сертификацией. Они возникли у единственного в России геопарка "Алтай". А он играет важную роль для формирования имиджа всего Алтайского региона. Нужны деньги, чтобы оплатить работу экспертной группы из представителей европейского сообщества геопарков.

Пятая проблема - низкий уровень экокультуры, да и вообще культуры у многих туристов. Отсюда горы мусора, надписи на скалах, уничтожение исторических наскальных рисунков, вторжение на святые для жителей региона места.

На днях депутаты госсобрания Эл-Курултай инициировали внесение изменений в закон "Об особо охраняемых природных территориях". Они должны на законодательном уровне закрепить правила поведения в сакральных для местных жителей местах.

Шестая острейшая проблема вытекает из пятой. Это утилизация мусора.

По словам Александра Минаева, республика задыхается от отходов, которые оставляют после себя 2,2 миллиона туристов, ежегодно посещающих регион. Полигоны твердых бытовых отходов с таким объемом мусора не справляются, а единственный мусороперерабатывающий комплекс в районе Маймы занимается только прессованием ТКО. "Это одна из сложнейших проблем, - еще раз подчеркнул ученый. - И она вызывает протесты со стороны местного населения".

Седьмая проблема - разрушение пешеходных троп, которые используют и для конных маршрутов, и для проезда на внедорожниках.

Волонтеры ежегодно очищают туристские маршруты от мусора, восстанавливают тропы, удаляют надписи со скал. Однако состояние ряда территорий остается неудовлетворительным. В связи с этим в бюджете республики необходимо предусмотреть создание отдельной статьи расходов для строительства полигонов ТБО, закупки автомобилей-мусоросборников.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.