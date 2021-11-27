Два человека погибли при столкновении иномарки с автобусом в Красноярске

Накануне вечером на левобережье Красноярска столкнулись "Toyota Funcargo" и автобус "НЕФАЗ". Водитель и пассажирка иномарки получили смертельные травмы, сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, японский автомобиль двигался по улице Киренского, и при попытке повернуть во двор водитель допустил столкновение с автобусом, ехавшим во встречном направлении. После этого иномарка врезалась в электроопору.

49-летний водитель и 23-летняя пассажирка легкового авто скончались. Водитель и кондуктор автобуса не пострадали, пассажиров в салоне не было, уточнили в полиции.