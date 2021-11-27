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27.11.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков

Текст: Юрий Прокопьев

В результате поисково-спасательных работ на кузбасской шахте "Листвяжная", которые возобновились сегодня, на поверхность подняты тела еще пяти погибших шахтеров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновили поисковые работы

Таким образом, на данный момент обнаружены и подняты тела 11 погибших: восьми горняков и трех горноспасателей.

Как сообщил генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС России Николай Медведев, разведка и поиск людей на шахте "Листвяжная" будут идти круглосуточно. По его словам, cегодня в 14.20 (10.20 мск) в шахту были направлены три отделения горноспасателей, одно из которых ведет разведку состояния газовой атмосферы и определяет возможные места нахождения пострадавших, а два находятся в резерве. Разведчики прошли уже 1 950 метров горных выработок. По итогам разведки будет разработан оперативный план поиска и эвакуации пострадавших, если это позволят условия. При обнаружении мест взрывоопасной концентрации метана спасатели будут возвращаться на подземную базу и разрабатывать новые маршруты разведки, отметил Медведев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все системы внутри шахты вышли из строя. Это, а также выявленные внутри повреждения подтверждают версию о взрыве метана, однако окончательную причину аварии установит следствие.

"Мы еще до конца не знаем, что произошло в эпицентре взрыва, туда не дошел пока никто. Поэтому не можем предсказать, что там находится. Мы очень хотим поднять каждого. Все, что в наших силах, будет сделано, но без риска гибели для наших ребят. Все мероприятия идут только при максимально возможных безопасных условиях", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе РГ-Фото

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