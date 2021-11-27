МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование

Гендиректор ФГУП "Военизированной горноспасательной части" МЧС России Николай Медведев сообщил о ходе поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная". Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент спасатели обследовали более четырех километров выработок. До эпицентра взрыва осталось пройти еще 6,5 километра, однако сделать это не позволяет газовая атмосфера.

"На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию", - сообщил Медведев.

Напомним, на поверхность удалось поднять тела одиннадцати человек, из которых восемь - шахтеры, и трое горноспасатели.