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27.11.2021 20:41
Рубрика: Происшествия

МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование

Гендиректор ФГУП "Военизированной горноспасательной части" МЧС России Николай Медведев сообщил о ходе поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На данный момент спасатели обследовали более четырех километров выработок. До эпицентра взрыва осталось пройти еще 6,5 километра, однако сделать это не позволяет газовая атмосфера.

"На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию", - сообщил Медведев.

Напомним, на поверхность удалось поднять тела одиннадцати человек, из которых восемь - шахтеры, и трое горноспасатели.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе РГ-Фото

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