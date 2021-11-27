На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной"

Сотрудники компании опознали тела пятерых шахтеров, погибших при взрыве на кузбасской шахте "Листвяжная". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.

По его словам, это работники участка номер пять подготовительных работ. "С учетом напряженной ситуации, чтобы была ясность, фамилии я назову. Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Чувашов Андрей Викторович", - сказал губернатор.

На данный момент спасателям удалось поднять на поверхность тела одиннадцати погибших при аварии: восьми горняков и трех горноспасателей.

Напомним, ЧП на шахте "Листвяжная" произошло 25 ноября. В этот момент под землей находились 285 горняков. Большую часть из них успели эвакуировать. Погибли 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты арестованы на два месяца.

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