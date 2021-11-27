Новости

На выборах в Индии победу одержал умерший политик 20:41
МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование 20:41
В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело 20:32
На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной" 20:27
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса 20:03
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков 19:12
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России 18:51
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов 18:25
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" 18:01
Президента Чехии выписали из госпиталя 17:52
На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны 17:40
16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации 17:30
Сборная ВС выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью 16:52
В Армавире из-за взрыва газа в доме эвакуировали 50 жильцов 16:32
Цивилев: Тела погибших на "Листвяжной" подтверждают версию о взрыве 16:30
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России 15:58
Главврач "Кащенко" рассказал, чем страшен COVID-19 для психики 15:45
В МЧС уточнили площадь пожара на заводе в Дзержинске 15:42
Братскую могилу павшим бойцам осквернили в Астрахани 15:38
Германия и Чехия заявили о первых случаях заражения штаммом омикрон 15:14
Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы 14:57
Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших на "Листвяжной" 14:49
В Подмосковье мужчина стал звездой, сделав коляски для животных-инвалидов 14:46
Червоткин и Большунов стали призерами в гонке на 15 км на Кубке мира 14:23
В Москву идет резкое похолодание 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
27.11.2021 20:27
Рубрика: Происшествия

На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной"

Сотрудники компании опознали тела пятерых шахтеров, погибших при взрыве на кузбасской шахте "Листвяжная". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков

По его словам, это работники участка номер пять подготовительных работ. "С учетом напряженной ситуации, чтобы была ясность, фамилии я назову. Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Чувашов Андрей Викторович", - сказал губернатор.

На данный момент спасателям удалось поднять на поверхность тела одиннадцати погибших при аварии: восьми горняков и трех горноспасателей.

Напомним, ЧП на шахте "Листвяжная" произошло 25 ноября. В этот момент под землей находились 285 горняков. Большую часть из них успели эвакуировать. Погибли 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты арестованы на два месяца.

В Кемеровской области объявлен траур.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе РГ-Фото

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России
Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана