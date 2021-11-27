Начальник участка шахты "Листвяжная": Шахтеры не жаловались на условия

Начальник участка кузбасской шахты "Листвяжная", на котором утром 25 ноября в результате взрыва погиб 51 человек, не получал никаких жалоб на опасные условия работы от шахтеров. Об этом, по сообщению ТАСС, сам Сергей Герасименок заявил журналистам перед заседанием Центрального районного суда, на котором ему будет избрана мера пресечения в связи с обвинением в нарушениях правил промышленной безопасности, повлекшем гибель горняков.

По словам Герасименка, "мелкие нарушения всегда есть, они устраняются, предписания выписываются".

По делу о взрыве на "Листвяжной" задержаны пять человек. Сергею Герасименку, директору шахты Сергею Махракову и его заместителю Андрею Молоствову предъявили обвинение в нарушении правил промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия.

Сегодня суд уже принял решение арестовать на два месяца Вячеслава Семыкина, Сергея Махракова и Сергея Винокурова. Свою вину никто из них не признал.