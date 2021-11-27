Нарушение техпроцесса стало одной из причин взрыва на шахте "Листвяжная"

Одной из причин взрыва на шахте "Листвяжная" стало нарушение технологического процесса. Как сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, Однозначно можно утверждать, что если происходит взрыв, значит было нарушение технологического процесса. Он отметил, что на шахте не сработали системы объективного контроля.

Чуприян подчеркнул, что взрыв был очень сильный, спасатели находили тела без одежды, взрывной волной срывало одежду. Как сообщалось ранее, авария на "Листвяжной" произошла 25 ноября. В момент взрыва в шахте находились 285 шахтеров. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 60 пострадавших, еще 12 человек лечатся амбулаторно.