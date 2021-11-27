Суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о взрыве на "Листвяжной"

Главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин арестован на два месяца, до 26 января 2022 года, по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Как сообщает ТАСС, его обвиняют в халатности, ставшей причиной гибели людей.

Обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что редко бывал на шахте "Листвяжная" и не имел возможности постоянно контролировать ее состояние. При этом, так как до сих пор не установлено точное место взрыва, нельзя с уверенностью говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка.

Напомним, по предварительной версии, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кузбасса, произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко, они задержаны.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.