В Новосибирске школьник напал на учителя и одноклассника

Правоохранительные органы начали проверки по сообщениям о нападении школьника на учительницу и одноклассника в Новосибирске. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, нападавший мальчик учится в пятом классе одной из школ Калининского района.

Известно, что школьник пытался ударить сверстника ножницами, однако педагог успела его остановить. По информации прокуратуры, ребенок и до этого инцидента состоял на внутришкольном учете. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению законодательства об образовании и профилактике правонарушений о несовершеннолетних.

Свою проверку начали и в Следственном управлении СКР по региону. Там уточнили, что школьник проявил агрессию прямо в учебном классе. В ходе доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, по результатам этой работы следователи примут процессуальное решение.