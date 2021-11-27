Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших на "Листвяжной"

Власти Кузбасса возьмут на себя расходы по организации похорон горняков и горноспасателей, погибших 25 ноября на шахте "Листвяжная", заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Тела выдадут родственникам 29 ноября, сообщает ТАСС.

По словам губернатора, на данный момент на поверхность подняты тела трех горноспасателей и трех шахтеров, два из которых опознаны. Для опознания третьего проведут экспертизу. Погибшие из разных городов, поэтому сейчас власти совместно с родственниками определяют места захоронения, а также проведения ритуальных процедур - прощания, отпевания и поминок.

По данным МЧС, на момент взрыва в шахте находилось 285 горняков, 239 из них эвакуировали. По последним данным, 51 человек погиб (в том числе пять горноспасателей), более 60 пострадали.