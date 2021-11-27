Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов

26 ноября скончался советский, российский актер Виктор Терехов. О смерти мастера эпизода сообщает портал Кино-Театр.ру.

Виктор Иванович Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Но так как мать записала его только 3 января, в официальных биографиях указана эта дата рождения - 3 января 1935 года. В 1958 году окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С начала 60-х годов - актер "Ленфильма".

Экранный дебют - "Донецкие шахтеры", 1950-й. На дальнейшем счету - более 120 фильмов и сериалов: "Солдат Иван Бровкин", "Человек родился", "Не имей 100 рублей…", Петя из "Неподдающихся", "Ссора в Лукашах", "Любовь Яровая", "Рожденная революцией", Левашов из "Звезды пленительного счастья", "Государственная граница", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор".