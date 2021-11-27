Братскую могилу павшим бойцам осквернили в Астрахани

Прокуратура Астраханcкой области начала проверку в связи с информацией об осквернении Братской могилы бойцам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.

Неизвестные повредили знаменитый на всю область мемориал на старом кладбище по улице Софьи Перовской, отпилив приклад одного из автоматов скульптуры. Нарушение обнаружили сотрудники МУП "Чистый город" и сообщили в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП и ищут злоумышленников.

Оскверненный мемориал - самое посещаемое место в Астрахани в дни памяти павших воинов и празднования Победы в Великой Отечественной войне.

- Здесь похоронены сотни наших земляков, защищавших Родину от фашизма. В памятные даты к памятнику на Братской могиле советских воинов обязательно возлагают венки и цветы. Это особое место в Астрахани, поистине священное. Циничный, мерзкий поступок, - прокомментировал происшествие председатель областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Александр Даиров.