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27.11.2021 15:38
Рубрика: Происшествия

Братскую могилу павшим бойцам осквернили в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко

Прокуратура Астраханcкой области начала проверку в связи с информацией об осквернении Братской могилы бойцам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.

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Неизвестные повредили знаменитый на всю область мемориал на старом кладбище по улице Софьи Перовской, отпилив приклад одного из автоматов скульптуры. Нарушение обнаружили сотрудники МУП "Чистый город" и сообщили в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП и ищут злоумышленников.

Оскверненный мемориал - самое посещаемое место в Астрахани в дни памяти павших воинов и празднования Победы в Великой Отечественной войне.

- Здесь похоронены сотни наших земляков, защищавших Родину от фашизма. В памятные даты к памятнику на Братской могиле советских воинов обязательно возлагают венки и цветы. Это особое место в Астрахани, поистине священное. Циничный, мерзкий поступок, - прокомментировал происшествие председатель областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Александр Даиров.

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