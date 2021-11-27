Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко объявил об уходе со своего поста

Действующий глава Новороссийска 55-летний Игорь Дьяченко решил сложить с себя должностные обязанности и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об это он заявил на своей официальной странице в Instagram.

"Пять лет на посту города пролетели быстро, но я не скажу, что незаметно, - обратился он к новороссийцам. - Я увидел жизнь в городе с разных сторон и ракурсов и постарался дойти до сути всех болезненных тем и насущных проблем. Что получилось, а что нет - судить вам. Хочу поблагодарить вас всех за оказанное доверие и поддержку, за конструктивную критику и здравые предложения по улучшению жизни в Новороссийске"

Мэр также добавил, что готов и дальше трудиться на благо города, и поддержать нового главу после его избрания в любых вопросах. Кстати, в опубликованном накануне списке кандидатов на пост главы Новороссийска оказалось девять человек.