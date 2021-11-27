Севастополец случайно нашел на чердаке своего дома арсенал

Во время ремонта старой электропроводки 69-летний житель Севастополя обнаружил на чердаке собственного дома арсенал. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Севастополю сообщило РИА Новости.

В полиции отметили, что инцидент произошел еще днем 23 ноября в Нахимовском районе. Мужчина на чердаке наткнулся на черный сверток. В последнем были плотно замотаны две винтовки Мосина, патроны, а также по два ствола, приклада и затвора. Эти предметы он передал правоохранителям.

Ранее в соцсетях появилась информация, что старый дом мужчина приобрел в начале века. Его предыдущая владелица давно умерла. Полиция устанавливает все обстоятельства.