В Армавире из-за взрыва газа в доме эвакуировали 50 жильцов

В кубанском городе Армавире в трехэтажном многоквартирном жилом доме из-за ЧП с газовым оборудованием эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации спасательного ведомства, происшествие произошло сегодня в 11.15 в доме, расположенном в переулке Кубанский. Погибших и пострадавших нет.

"Пострадала торцевая стена одной квартиры на первом этаже. Расселение жильцов предварительно не требуется. На месте работают экстренные службы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Причина ЧП - разгерметизация расширительного бака (теплообменника) газового котла"

Всего в доме проживает 56 человек, из них шесть - дети. Сейчас уже завершено комиссионное обследование дома. Жильцы вернулись в свои жилища. Хозяин пострадавшей квартиры на период восстановления стены и помещения будет временно жить у родственников.

К ликвидации последствий взрыва стянули 32 спасателей и 10 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле краевого МЧС.