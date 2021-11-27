Россияне переходят на "полезный" алкоголь

Розничная продажа пивных напитков за 10 месяцев этого года выросла на 11%, их производство - на 14,5%. При этом продажи пива за аналогичный период снизились на 1%, подсчитали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Популярность алкогольных зельтеров (слабоалкогольных коктейлей взамен традиционному пиву) растет во всем мире. В США и Европе за последние три года продажи выросли в несколько раз.

"Во-первых, потребители ищут разнообразия во вкусе. А у пивных напитков вкусы могут быть какими угодно. Во-вторых, считается, что в алкогольных зельтерах меньше калорий - на этом утверждении построен маркетинг в компаниях по производству таких напитков. Люди стремятся придерживаться здорового образа жизни, и даже алкоголь ищут "полезный", - поясняет председатель союза Павел Шапкин.

Но в России определяющим фактором роста продаж пивных напитков является цена. Баклажку в 1,5 литра пивного напитка с содержанием алкоголя 6,5% в магазине можно купить за 80 рублей. Крупные "официальные" производители продают такую продукцию по стоимости, сопоставимой с традиционным пивом, поскольку платят акцизы, как на пиво. А в 1,5 л пива акциза и НДС - 43 рубля. Но поскольку контроль над пивной отраслью ослаблен (отсутствует ЕГАИС для розничных продаж пива, не нужна лицензия и т.д.), как минимум две трети производителей пивных напитков не платят и акциз, утверждает Шапкин.

За 10 месяцев 2021 года честных пивных напитков продано 77 млн дал, а "левых" - еще примерно 200 млн дал, подсчитывает эксперт. Продажи традиционного пива за тот же период составили около 567 млн дал.