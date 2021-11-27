Сборная ВС выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью

Сборная Вооруженных сил стала победителем Кубка Верховного главнокомандующего по современному пятиборью. Соревнования прошли в субботу в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Команду - победителя турнира наградили переходящим кубком, изготовленным мастерами-оружейниками Златоуста.

Участники соревновались в дисциплине "лазер-ран" - в беге на дистанции 1 200 метров (3 х 400 метров) со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах с дистанции 8 метров. Лучшими оказались армейские спортсмены.

Команда в составе Максима Кузнецова, Ивана Тарасова, Кирилла Мануйло, Романа Троценко, Ксении Фральцовой и Софии Козловой преодолела дистанцию за 25 минут 32,4 секунды. Второе место заняла сборная Федерации современного пятиборья России с результатом 26.42,7. За нее выступали Андрей Бобров, Глеб Незнанов, Артем Портянко, Максим Малышев, Ксения Санева и Кристина Будейкина. Третье место досталось сборной Федеральной службы судебных приставов, В нее входили Владимир Петров, Иван Березин, Анатолий Федотов, Виктор Шушарин, Дарья Большакова, Анастасия Якоби. Они прошли дистанцию за - 26 минут 51,2 секунды.

Поясним, что этот турнир является преемником матчевых встреч между командами Федерации современного пятиборья России, Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые проводились с 2016 года. 12 апреля 2021-го распоряжением президента России Владимира Путина соревнованиям присвоили статус Кубка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

Перед началом этих соревнований к участникам обратился статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Николай Панков. "Подобный турнир проводится впервые в истории отечественного спорта. Сегодня в нем участвуют шесть команд", - напомнил он. На церемонии открытия состязаний также присутствовал помощник президента РФ Игорь Левитин.

На старт вышли представители Федерации современного пятиборья России, Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов. Шестой была команда "Динамо-24".