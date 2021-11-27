Новости

В Великобритании выявили два случая заражения штаммом омикрон 18:01
Президента Чехии выписали из госпиталя 17:52
На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны 17:40
16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации 17:30
Сборная ВС выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью 16:52
В Армавире из-за взрыва газа в доме эвакуировали 50 жильцов 16:32
Цивилев: Тела погибших на "Листвяжной" подтверждают версию о взрыве 16:30
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России 15:58
Главврач "Кащенко" рассказал, чем страшен COVID-19 для психики 15:45
В МЧС уточнили площадь пожара на заводе в Дзержинске 15:42
Братскую могилу павшим бойцам осквернили в Астрахани 15:38
Германия и Чехия заявили о первых случаях заражения штаммом омикрон 15:14
Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы 14:57
Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших на "Листвяжной" 14:49
В Подмосковье мужчина стал звездой, сделав коляски для животных-инвалидов 14:46
Червоткин и Большунов стали призерами в гонке на 15 км на Кубке мира 14:23
В Москву идет резкое похолодание 13:32
После возгорания на заводе в Дзержинске завели дело 13:22
Осквернившему стенд с портретом ветерана войны блогеру предъявлено обвинение 13:04
Севастополец случайно нашел на чердаке своего дома арсенал 13:01
Опубликовано видео полицейской погони за BMW по МКАД 12:56
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске 12:44
Начальник участка шахты "Листвяжная": Шахтеры не жаловались на условия 12:40
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновили поисковые работы 12:35
WSJ: США готовы ограничить учения в Европе для снятия напряженности с РФ 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
27.11.2021 16:52
Рубрика: Власть

Сборная ВС выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью

Текст: Юрий Гаврилов

Сборная Вооруженных сил стала победителем Кубка Верховного главнокомандующего по современному пятиборью. Соревнования прошли в субботу в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Команду - победителя турнира наградили переходящим кубком, изготовленным мастерами-оружейниками Златоуста.

Фото: РИА Новости
В современном пятиборье грядут серьезные изменения

Участники соревновались в дисциплине "лазер-ран" - в беге на дистанции 1 200 метров (3 х 400 метров) со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах с дистанции 8 метров. Лучшими оказались армейские спортсмены.

Команда в составе Максима Кузнецова, Ивана Тарасова, Кирилла Мануйло, Романа Троценко, Ксении Фральцовой и Софии Козловой преодолела дистанцию за 25 минут 32,4 секунды. Второе место заняла сборная Федерации современного пятиборья России с результатом 26.42,7. За нее выступали Андрей Бобров, Глеб Незнанов, Артем Портянко, Максим Малышев, Ксения Санева и Кристина Будейкина. Третье место досталось сборной Федеральной службы судебных приставов, В нее входили Владимир Петров, Иван Березин, Анатолий Федотов, Виктор Шушарин, Дарья Большакова, Анастасия Якоби. Они прошли дистанцию за - 26 минут 51,2 секунды.

Поясним, что этот турнир является преемником матчевых встреч между командами Федерации современного пятиборья России, Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые проводились с 2016 года. 12 апреля 2021-го распоряжением президента России Владимира Путина соревнованиям присвоили статус Кубка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

Перед началом этих соревнований к участникам обратился статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Николай Панков. "Подобный турнир проводится впервые в истории отечественного спорта. Сегодня в нем участвуют шесть команд", - напомнил он. На церемонии открытия состязаний также присутствовал помощник президента РФ Игорь Левитин.

На старт вышли представители Федерации современного пятиборья России, Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов. Шестой была команда "Динамо-24".

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России
Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина