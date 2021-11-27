Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Миллиметровые волны способны уничтожить более 99% частиц новой коронавирусной инфекции и полиовируса всего за две секунды. Этот тип волн широко применяется в медицине и в перспективе может использоваться для дезинфекции даже деликатных поверхностей.

Исследование проводили ученые из Ариэльского университета Израиля, результаты опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters. Соавтор исследования Моше Эйнат рассказал The Jerusalem Post, что лаборатория, которая причастна к открытию, на самом деле специализируется на источниках электромагнитного излучения, а не на вирусах, поэтому к работе был привлечен молекулярный биолог Габи Герлитц.

Тип излучения, который, как оказалось, воздействует на коронавирус, работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что он имеет длину волны около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, излучение микроволны - около 12 сантиметров, пояснил Моше Эйнат.

Миллиметровые волны сейчас успешно борются с раковыми клетками, их также используют для беспроводной передачи электроэнергии и при производстве синтетических алмазов. По оценкам ученых, этот тип волн можно будет использовать для дезинфекции любых поверхностей, даже медицинского оборудования.

Ультрафиолет, например, тоже может убивать бактерии, но не за две секунды, а в течение нескольких минут или даже часа. Кроме того, он токсичен для человека, в то время как миллиметровые волны предварительно доказали свою безопасность, заключили ученые.