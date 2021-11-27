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27.11.2021 22:19
Рубрика: В мире

В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном"

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Andrew Kelly Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Первые два случая заболевания новым вариантом коронавируса "омикрон" были подтверждены в Мюнхене. Оба путешественника прибыли рейсом из ЮАР в среду, 24 ноября, сообщил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.

Фото: Christof STACHE / AFP
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По его словам, инфицированные граждане находятся в домашней изоляции с 25 ноября после положительного теста ПЦР.

"Пятьдесят пассажиров, прибывших из Кейптауна в пятницу, сейчас поступили на карантин в Баварии. У двух иностранцев зафиксирован положительный тест на SARS-CoV-2. Они находятся в изоляции в гостинице", - цитирует телеканал ZDF министра.

По распоряжению министерства, все лица, которые находились в ЮАР в течение последних 14 дней, должны немедленно сократить число контактов, сдать ПЦР-тест и обратиться в департамент здравоохранения по месту жительства.

Между тем подозреваемый в заболевании "омикроном" в Гессене получил двойную вакцинацию. "Несколько мутаций, характерных для этого варианта, были обнаружены у путешественника, вернувшегося из ЮАР", - написал министр социальных дел земли Кай Клозе в Twitter.

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