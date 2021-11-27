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27.11.2021 08:25
Рубрика: В мире

В крупном ДТП с участием автобуса в Мексике погибли 19 человек

Текст: Максим Макарычев

Девятнадцать человек погибли, еще 32 пострадали в результате крушения автобуса с паломниками в Мексике.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
В Болгарии при аварии туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей

У транспортного средства, по всей видимости, отказали тормоза, и он врезался в здание, сообщает Associated Press. Шесть пострадавших получили настолько серьезные травмы, что были доставлены в больницу на вертолете.

Рикардо де ла Крус, помощник государственного секретаря внутренних дел, рассказал, что авария произошла в городке Хокисинго, к юго-западу от Мехико. Автобус направлялся из западного штата Мичоакан в Чалму, город, который веками посещали католические паломники.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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