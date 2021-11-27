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Рубрика: Культура

В Москве каратисты и барабанщики закрыли японский фестиваль J-Fest

Текст: Константин Волков
Закрытие крупнейшего в России фестиваля японской культуры J-Fest состоялось в концертном зале "Космос" в Москве. Там выступили российские мастера боевых единоборств, включая приемы с веслом и кэндо - бой на мечах-катанах, прошло дефиле "готических лолит", конкурс косплея-костюмов по мотивам фильмов-анимэ и японских комиксов-манга.
Фото: Константин Волков. Фото: Константин Волков.
Фото: Константин Волков.

Также на празднике, собравшем несколько сот зрителей, выступили музыканты - группа "Тори" с традиционными японскими инструментами (флейтой-сякухати, трехструнным сямисеном и цитрой-кото) и Taiko in-Spiration - единственный в России ансамбль, играющий на японских барабанах тайко.

Фото: Cool Connections
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Кроме того, был показан документальный фильм "Япония многоликая" и проведено несколько конкурсов, в их числе - конкурс караоке на японском языке. Как сказали японцы, присутствовавшие на конкурсе, если бы его участники выступали в Японии, они бы там победили, настолько талантливо и технично выступили российские исполнители.

В этом году J-Fest продолжался в течение месяца, тогда как обычно он продолжается два дня. Из-за пандемии фестиваль проходил в гибридном формате, часть программ была онлайн, другая часть - с возможностью личного присутствия. Среди последних - мастер-классы по единоборствам, уроки чайной церемонии и игры на японских музыкальных инструментах, а также открытые уроки по различным направлениям.

В онлайн-формате состоялись лекции по японскому кино, японской еде, моде, туризму. Последнее направление в настоящее время существует лишь в теории, поскольку Япония из-за пандемии пока не пускает к себе туристов. Но, как рассказал "РГ" глава российского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Валентин Шестак, сейчас разрабатываются новые направления туризма в Страну восходящего солнца под общим названием Passion (страсть). В Японии можно заниматься практически любым хобби: горные лыжи, дайвинг, парусный спорт и так далее. Там есть условия для всего.

Культура Культурный обмен В мире Восточная Азия Япония

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