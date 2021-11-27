Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
01:35 27.11.2021

В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое

Официальные цены на жилье резко поднимутся в следующем году. Минстрой впервые использовал новую методику, которая приблизит норматив стоимости жилья и показатели средней рыночной стоимости к рыночным ценам.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2021 года нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья поднялась лишь на 6,5 тысячи рублей - до 55 720 рублей. Минстрой предлагает повысить стоимость сразу на 15 тысяч - до 70 599 рублей.

Фото: iStock
Исследование: Жилье в России за 20 лет подорожало в десять раз

Изменятся и показатели средней рыночной стоимости "квадрата", которые рассчитываются ежеквартально для каждого региона. Они используются для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, которые выплачиваются ряду категорий льготников (например, вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцам) и переселенцам из аварийного жилья.

Самое дорогое жилье по-прежнему в Москве. Если сейчас официально "квадрат" в столице оценивается в 134 434 рубля, то с Нового года, как предполагается, он подорожает почти вдвое - до 265 805 рублей. Средняя рыночная стоимость жилья в Подмосковье, по расчетам Минстроя, будет 108 488 рублей (сейчас - 74 745 рублей), в Санкт-Петербурге - 162 963 рубля (сейчас 93 768 рублей), в Краснодарском крае - 81 587 рублей (было 51 564 рубля). Резко вырастут показатели в Татарстане - с 59 934 до 96 108 рублей за метр, в Тыве (с 54 258 до 95 636 рубля). При этом на Дальнем Востоке цены изменятся незначительно - на несколько тысяч рублей. Исключением станет лишь Хабаровский край, где "квадрат" подорожает с 93 970 до 106 887 рублей.

Самый дешевый квадратный метр будет в Ингушетии (42 184 рубля) и Оренбургской области (42 370 рублей). В Брянской и Курганской областях он станет оцениваться в сумму чуть более 44 тысяч рублей. Сейчас самое дешевое жилье также на Северном Кавказе - в Дагестане и Ингушетии оно оценивается чуть дешевле 34 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии и Смоленской области в 34-34,5 тысячи.

Фото: PhotoXPress
Росреестр рассказал, где опасно заказывать документы о недвижимости

До сих пор средняя стоимость определялась по специальной методике - с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. При этом эксперты неоднократно критиковали данную методику: разница между нормативной и реальной рыночной ценой доходит до 40 процентов.

Расчеты по новой методике проще и ближе к рынку - в формуле используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале (по данным Росстата), деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов.

Для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе в принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по всему федеральному округу.

Сейчас читают

Ипотека
25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками разработал единую ипотечную программу. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ

Жилая недвижимость
24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Минстрой разработал законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства. Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов

Жилая недвижимость
20.11.2021

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Брак в строительных работах, выявленный при приемке квартиры в новостройке, встречается часто. Неровные стены и полы, трещины, отсутствие перегородок и розеток - далеко не полный список. Какими способами можно решить проблему с застройщиком, рассказали юристы