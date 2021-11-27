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27.11.2021 10:48
Рубрика: Культура

В России вышел дебютный роман Квентина Тарантино

Текст: Инга Бугулова
В России выходит роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде": с сегодняшнего дня читателям уже доступны электронная и аудиоверсия книги, а с 29 ноября в продаже появится и бумажный экземпляр.
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Дебют одного из самых популярных режиссеров современности совершенно точно придется по душе его поклонникам: на месте фирменные искрометные диалоги, никуда не исчезли забрызганные кровью поверхности, ну и, пожалуй, главное - "Однажды в Голливуде" это не пересказ одноименного фильма, а новый взгляд на историю. Если хотите, своеобразное ее авторское продолжение.

Фото: Andrew Cooper/Sony Pictures

Над своим первым романом Квентин Тарантино работал пять лет. То, что режиссер - заядлый синефил, вовсе не секрет, но книга обрушивает на читателя столько имен, названий фильмов, фактов из киноиндустрии заката голливудского "Золотого века", что дотошность автора приводит в изумление. Таким же помешанным (в хорошем смысле слова!) на кино - эта чрезмерная въедливость - бальзам на душу. А еще - настоящий список "смотрения" на лето, если не на всю жизнь, прямо из рук мастера.

В центре сюжета герои, с которыми по фильму многие знакомы. Рик Далтон - вымышленный персонаж, собранный из нескольких реальных прототипов, угасающая звезда телесериалов и серьезно по этому поводу переживающая. Клифф Бут - его дублер и друг. По соседству с Далтоном селятся режиссер Роман Полански, на тот момент на пике своей карьеры, и его супруга, обаятельная актриса Шэрон Тейт. Ну и, разумеется, не забываем о Чарльзе Мэнсоне - вдохновителе секты серийных убийц, называющей себя "семьей". Он, как мы узнаем, готов отдать все, чтобы стать рок-звездой. Но эта мечта терпит фиаско.

Читатель привык, что книга, выходящая после успешного кино - это такой способ еще раз продать то, что "выстрелило". В случае с "Однажды в Голливуде" это совсем не так. Да, на атмосферной сливочной обложке (это, кстати, оригинальное оформление, сохраненное для русскоязычного издания) - Леонардо Ди Каприо (Далтон), Брэд Питт (Бут) и Марго Робби (Тейт), но их герои живут в книге, как ни странно, более полнокровной и насыщенной жизнью, нежели на экране, и эти подробности многое объясняют.

Тут Тарантино делает этакий завлекающий ход: чтобы лучше понять фильм, надо прочитать книгу, а чтобы читателю узнать то, собственно, ради чего все затевалось - посмотреть фильм. Ведь стержневой эпизод - спасение беременной Тейт от подельников Мэнсона - в книгу практически не вошел. А вот самый дорогой для режиссера и Ди Каприо момент - эмоциональный телефонный разговор Рика Далтона с совсем юной актрисой Труди Фрейзер - как раз-таки есть в романе, а вот из фильма был хоть со слезами, но вырезан.

Стилистику хочется выделить особо, не имей мы дела с бунтарем от режиссуры, об этом, наверное, можно было умолчать. Конечно же, в книге много ругани, которая, сразу трансформируется в мозгу в сцену из тарантиновского фильма, а еще режиссер плевать хотел на толерантные "загоны" времени. Даже интересно, редактировались ли его реплики в Америке? Словом, чтиво криминальное. Кстати, там "Однажды в Голливуде" вышла летом и сразу же выбилась по продажам в лидеры.

Фото: Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Отдельная благодарность издательству Individuum, в котором вышел роман, за справочник по Голливуду описываемых лет - это подробнейший конспект, который позволяет не только чувствовать себя на одной волне с Квентином Тарантино, но и параллельно учить историю кино.

Кстати, новоиспеченный писатель уже заявил, что работает над второй книгой. И да - она снова будет про Голливуд.

Справка "РГ"

Фильм "Однажды в Голливуде" вышел в 2019 году. Сюжет переплетается с реальной историей убийства актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона, но Тарантино показывает ее вымышленный, альтернативный вариант. Кинолента собрала множество наград, в том числе "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Брэд Питт.

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