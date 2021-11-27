В США раскрыли планы по уменьшению влияния России в мире

План удара по позициям России на постсоветском пространстве раскрыл бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для издания 19Fortyfive.

По его словам, Москва стремится распространить свое влияние на "серую зону", которая простирается к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Беларусь, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять в этих регионах демонстрирует близорукость.

"Наращивание военной помощи Украине, блокирование "Северного потока-2", бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции являются оправданным мерами, но их недостаточно", - цитирует РИА Новости Болтона.

В этой связи, полагает экс-советник, США и НАТО должны перейти к наступательным действиям, начать распутывать "замороженные конфликты" постсоветского пространства, устранять препятствия, которые мешают странам "серой зоны" вступить в альянс.

Болтон также призвал обратить внимание на проблематику Абхазии и Южной Осетии. Эти конфликты, по мнению Белого дома, должны помочь отвлечь внимание Москвы от украинского направления.

Известный своими ястребиными взглядами политик предложил недвусмысленно донести до Москвы намерения Запада в регионе.