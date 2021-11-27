В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана

Члены апелляционной комиссии города Дейтон, штат Огайо, одобрили снос велосипедной мастерской Орвилла и Уилбура Райтов, которые создали первый аэроплан с двигателем в мире. Дейтонский совет по апелляциям подавляющим большинством голосов принял решение о сносе мастерской братьев Райт, которая была основана в начале 1890-х годов, сообщает Dayton Daily News.

Комиссия в сентябре первоначально отклонила запрос о сносе 129-летнего здания, так как городские власти не представили внятный план о его несоответствии стандартам архитектурного проектирования. Затем городские власти подали жалобу в Апелляционный совет. Здание, в котором размещалась велосипедная мастерская братьев Райт, пустует десятилетиями, и жители опасаются, что оно может рухнуть в любой момент. "Вы знаете, что произошло во Флориде с обрушившимся зданием, - сказал Тодд Конски, директор по планированию и развитию Дейтона. - Мы (город) являемся собственниками этого здания - у нас есть долг, у нас есть моральное, если не юридическое обязательство, что-то делать с этим зданием". Тем не менее, группы по сохранению исторического наследия выступили против плана городских властей, утверждая, что здание должно стать частью проекта реконструкции, которая бы сохранила его фасад, сообщает Associated Press.

В этой мастерской, которая одновременно была магазином, в период велосипедного бума в Америке в 1890-х годах братья Орвилл и Уилбур Райт создали свой первый велосипед-тандем, на котором колесили по улицам Дейтона под завистливые взгляды местных жителей. Здесь они выполняли любые работы - от смазки цепей до сборки велосипеда. Наконец, в этом здании они придумали и смастерили первые детали своего будущего аэроплана, который поднялся в небо в 1903 году с аэродрома Китти-Хок в Северной Каролине.