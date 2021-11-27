В Великобритании выявили два случая заражения штаммом омикрон

Два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили на территории Великобритании. Об этом объявил глава минздрава страны Саджид Джавид.

Ссылаясь на Агентство санитарной безопасности Великобритании, он рассказал, что один из случаев был выявлен в Челмсфорде, второй - в Ноттингеме. В настоящее время, как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра, оба человека самоизолируются вместе со всеми своими домочадцами.

Он также отметил, что эти два случая связаны друг с другом. Устанавливаются контакты этих людей, с ними тоже связываются.

Ранее "РГ" писала о том, что о первых возможных случаях в своих странах заявили Германия и Чехия. Сейчас проводятся окончательные лабораторные исследования, чтобы подтвердить эту информацию.