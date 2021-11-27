Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Симптомы коронавируса у людей, заразившихся новым штаммом омикрон, несколько отличаются от обычных. Пока что у всех наблюдаемых пациентов на юге Африки они легкие, рассказала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи, предсказавшая появление нового штамма.

"Возможно, вирус очень легко передается, однако пока наблюдаемые нами случаи заболевания протекают в легкой форме. Может быть, через две недели у меня изменится мнение, но сейчас оно такое, - приводит слова врача The Guardian. - Всерьез ли мы обеспокоены? Нет. Но мы в целом обеспокоены и продолжаем наблюдать за происходящим".

По ее словам, симптомы коронавирусных больных начали меняться в начале ноября, пишет Telegraph. К врачу на прием приходили люди с положительными ПЦР-тестами, но ни у кого не было потери обоняния и вкуса, у молодых людей была сильная усталость, а у шестилетнего ребенка - температура в сочетании с частым пульсом. Симптомы ослабевали уже на вторые сутки. Доктор Кутзи уточнила, что они были очень легкими. В основном омикрон-штамм обнаружили у мужчин, половина из которых не были привиты.

18 ноября доктор Кутзи получила результаты анализов на ковид собственной семьи - все были положительными, после чего она сообщила властям о своих подозрениях. С момента регистрации первого случая заражения омикрон-штаммом в образце от 9 ноября среднесуточная заболеваемость в ЮАР подскочила в 13 раз.

Доктор Кутзи во время субботнего брифинга для местных медиков также сообщила, что все наблюдаемые ею пациенты с новым штаммом коронавируса чувствуют себя хорошо, однако все еще вызывает обеспокоенность уязвимость пожилых людей перед вирусом, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания - сахарный диабет и сердечная недостаточность. Высока вероятность, что у непривитых пожилых омикрон-штамм вызовет тяжелую форму болезни.

Как писала ранее "РГ", новый южноафриканский штамм омикрон сейчас изучают специалисты ВОЗ, которые назвали эту вариацию вируса "вызывающей обеспокоенность". Предполагается, что штамм высокозаразен, однако неизвестно, насколько он способен "обходить" антитела, выработанные в организме после вакцинации. Случаи заражения омикроном зафиксированы не только в Африке, но и в Юго-Восточной Азии, Европе и, вероятно, в Северной Америке. В России зараженных омикроном пока нет.