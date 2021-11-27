Врач рассказала, как с помощью шелка избежать отеков на лице

Начиная с III тысячелетия до нашей эры шелковая ткань считалась самой красивой и престижной. Кроме того, как выяснили ученые, натуральный шелк оказывает полезное воздействие на кожу и волосы.

"Дело в том, что любая хлопчатобумажная ткань, используемая, например, в качестве полотенца, даже махровая, все равно обладает определенным уровнем жесткости. Когда мы прикасаемся ею к мокрым волосам, то травмируем их. Шелковое полотенце имеет совершенно иную текстуру, исключает травматизацию, при этом волосы хорошо высушиваются", - рассказала aif.ru врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая.

Натуральный шелк не вызывает аллергию, раздражение или зуд, а также обладает антистатическим эффектом. Как и любой другой натуральный материал, шелк "дышит", то есть пропускает воздух: при соприкосновении предметов одежды с кожей и волосами не создается неблагоприятной среды, в которой могут размножаться бактерии.

На основе аминокислот тутового шелкопряда производятся целые линейки косметических средств с омолаживающим действием. Поэтому маска для сна из такого материала в разы лучше, чем любая другая, так как обеспечивает коже ухаживающий эффект. По этой же причине гораздо полезнее спать на подушке с наволочкой из натурального шелка: это лучшая профилактика отеков.